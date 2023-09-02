ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما (مــبالغ ماليةعملات "أجنبية - محلية").. وبمواجهتــهماإعترفا بمزاولتهما نشاطغير مشروعفى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.