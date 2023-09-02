السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خدمات طبية مجانية لـ 1652 مواطن ببني مزار

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لــ  1652 مواطن ، وذلك  خلال أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية سيوة  ، إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار  شمال المنيا .

 

وذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية ، والتي تقدمها المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، (حياة كريمة) ، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، على مستوى مراكز المحافظة.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية ، قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا ، وذلك بواقع 351 جراحة، 450 أطفال، 212باطنة، و 77 نساء، 183رمد، 128 أنف وأذن، 210 جلدية، 41 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 90 تحليلا مختلفا وحالتي موجات صوتية ، و 5 حالات أشعة سينية ، و 74 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 34 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة،  إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 95 مترددا .