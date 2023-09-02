خدمات طبية مجانية لـ 1652 مواطن ببني مزار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لــ 1652 مواطن ، وذلك خلال أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية سيوة ، إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا .

وذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية ، والتي تقدمها المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، (حياة كريمة) ، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، على مستوى مراكز المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية ، قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا ، وذلك بواقع 351 جراحة، 450 أطفال، 212باطنة، و 77 نساء، 183رمد، 128 أنف وأذن، 210 جلدية، 41 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 90 تحليلا مختلفا وحالتي موجات صوتية ، و 5 حالات أشعة سينية ، و 74 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 34 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 95 مترددا .