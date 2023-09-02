السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات ضبط ملايين الجنيهات داخل سيارة في طريق الفيوم

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة  بتأمين طريق (القاهرة-الفيوم الصحراوى) بمحافظة الفيوم من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بالفيوم) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهما قررا بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، واعترف المتهمون بنشاطهم وسرقة السيارات باستخدام المفتاح المصطنع، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حصولهم. 
أكدت معلومات  وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام  (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4) من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسى (مبلغ بسرقتها).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع سرقة، وأرشدوا عن (عدد 4 سيارات - أجزاء من سيارة).. وجارى ضبط المتهم الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
 

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