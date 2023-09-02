التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بالإتجار في الأسلحة النارية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائرغيرالمرخصة.

وكانت قد توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائرغيرالمرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم.

وبالفحص تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 20 فرد محلى دراجة نارية بدون لوحات معدنية و أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية أجزاء من أسلحة نارية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد ستخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بتأمين طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بمحافظة الفيوم من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالفيوم وذلك حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهمين أثناء مواجهتهم بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.