سجل المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وخيتافي في الدوري الأسباني

يتطلع المتصدر ريال مدريد الى استمرار سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري الأسباني عندما يستضيف فريق خيتافي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الرابعة والنصف عصر السبت ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الأسباني.

ريال مدريد متصدر الدوري والذي بدأ بداية رائعة لموسم يسعى خلاله لاستعادة لقب الدوري الأسباني محققا ثلاثة انتصارات متتالية على كل من اتلتيك بيلباو و الميريا و سيلتا فيجو بالترتيب يبدو طريقه سهل لتحقيق فوز متوقع على منافسه خيتافي حيث اعتاد ريال مدريد على تحقيق الفوز على خيتافي على ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث حقق الفريق الملكي الفوز في اخر عشر مباريات جمعت الفريقين في ملعب ريال مدريد .

اما خيتافي فقد بدأ الموسم بداية جيدة جدا بالتعادل السلبي بدون أهداف مع حامل اللقب برشلونة ثم خسر من جيرونا بثلاثة أهداف مقابل لاشىء قبل ان يفوز على الافيس بهدف نظيف ليجمع أربعة نقاط وضعته في المركز الثاني عشر .

التقي ريال مدريد مع خبتافي اجمالا في ٣٦ مباراة فاز الفريق الملكي في ٢٦ مباراة وتعادل الفريقين في أربعة مباريات ثم حقق خيتافي الفوز في ستة مباريات وسجل هجوم ريال مدريد ٧٧ هدف واستقبلت شباكه ٢٨ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت ريال مدريد مع خيتافي على ملعب سانتياجو بيرنابيو فقد بلغت ١٨ مباراة وظهر قيها اكتساح كاما لريال مدريد بالفوز في ١٦ مباراة وتعادل الفريقين في مباراة وحقق خيتافي الفوز في مباراة وحيدة وسجل هجوم ريال مدريد ٤٧ هدف بينما سجل مهاجمو خيتافي ١٢ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات بين ريال مدريد و خيتافي على مدار تاريخهما في البطولات الرسمية :

١٩ أغسطس ٢٠١٨ ريال مدريد - خيتافي : ٢ / ٠

٢٥ أبريل ٢٠١٩ خيتافي - ريال مدريد : ٠ / ٠

٤ يناير ٢٠٢٠ خيتافي - ريال مدريد: ٠ / ٣

٢ يوليو ٢٠٢٠ ريال مدريد - خيتافي : ١ / ٠

٩ فبراير ٢٠٢١ ريال مدريد - خيتافي : ٢ / ٠

١٨ أبريل ٢٠٢١ خيتافي - ريال مدريد : ٠ / ٠

٢ يناير ٢٠٢٢ خيتافي - ريال مدريد: ١ / ٠

٩ أبريل ٢٠٢٢ ريال مدريد - خيتافي : ٢ / ٠

٨ أكتوبر ٢٠٢٢ خيتافي - ريال مدريد : ٠ / ١

١٣ مايو ٢٠٢٣ ريال مدريد - خيتافي : ١ / ٠