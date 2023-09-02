ضبط 800 كيلو لبن غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ، في تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق ، والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين، وفى هذا السياق ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من ضبط ٨٠٠كيلو ألبان غير صالحة للإستخدام الادمى، وتم إعدامها بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات المعنية، وذلك خلال حملة رقابية لضبط الأسعار والوقوف على مدى صلاحية المعروض.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية ، تنوعت بين منتجات مجهولة المصدر ، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وسلع بدون فواتير، وشهادات صحية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة تموينية مكبرة ، على الأسواق والمحال التجارية بمجلس قروى صفط الخمار ، للتأكد من جودة المنتجات والمعروضات ، والإلتزام من الأسعار وتوافر السلع الغذائية .