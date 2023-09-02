ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم يؤكد ثقل مصر دوليًا

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يعكس الاعتراف بالدور المصري الهام والمؤثر بالنسبة لقضايا الشباب على مستوى العالم، ويؤكد دور مصر المحوري على المستوى الدولي ولم يقتصر فقط على المستوى الاقليمي أو الافريقي.

الدور المصري في تنظيم المؤتمرات

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قرار الامم المتحدة يؤكد الدور المصري في تنظيم مؤتمرات الشباب والتي عقدت عدة مرات في سنوات سابقة بحضور وفود شبابية من مختلف دول العالم ومسئولين دوليين وإقليمين وسياسين وشخصيات مؤثرة، مشيرًا إلى أنه في هذه اللقاءات كان يحدث تفاعل بين الشباب والمسئولين بطريقة مباشرة وواضحة.

الاهتمام الكبير بالشباب

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير بالشباب ودورهم سواء في مصر أو العالم حي تعتمد عليهم الدول في التنيمة والتحديث والبناء وفي إقامة الشمروعات المختلفة هم الطاقة المبدعة لبناء الدول، وسلاحها لمواجهة الصعوبات والتغلب عليها.

الجمعية العامة للامم المتحدة

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

مشروع القرار

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.