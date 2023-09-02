إعلان تشكيل أول منتخب للجيت كون دو استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة

أعلن الاتحاد المصري للجيت كون دو برئاسة اللواء أحمد خليفة عن تشكيل أول منتخب للعبة في مختلف الأعمار السنية استعدادا للبطولات الدولية المقبلة والتي يأتي في مقدمتها بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.

وكان الاتحاد المصري للجيت كون دو عقد اختبارات على مدار يومين لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية لمختلف المراحل السنية والتي أقيمت في المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي بمشاركة 186 لاعب ولاعبة.

وأسفرت التصفيات التي أقيمت على مدار يومين اختيار اللاعبين واللاعبات في مختلف الأعمار السنية للمنتخبات الوطنية الصغار والشباب والعموم وجاءت عملية الاختيار ضمن خطة الاتحاد الطموحة نحو المشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

وقال المستشار سمير صبري، أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون دو ورئيس الاتحاد الإفريقي للجيت كون دو، إن عملية الاختيارات شهدت منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في التصفيات.

وأضاف أنه يتم الاستعداد لإقامة بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد وعلى رأسهم مصر من أجل صقل خبرات وموهبة عناصر المنتخب الوطني استعدادا للبطولات المقبلة.

وشهدت تجارب تصفيات المنتخب تواجد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كون دو والمستشار سمير صبري أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون وجراند ماستر محسن أمين المدير الفني للاتحاد المصري للجيت كون دو وحسام عبد اللطيف المدير التنفيذي للاتحاد، والمشرف العام على المنتخبات الوطنية من جانب مجلس الإدارة سمير صبري وكابتن إبراهيم لاشين المشرف على منتخبات 18 و 20 وعموم بنين وبنات يعاونه هشام عبد المنعم، وأحمد يوسف، وهناء ابو العطا مشرفة على اللاعبات وكابتن محمد السبيتي مشرف على منتخبات 12 و 14 و 16 سنة بنين وبنات يعاونه كابتن أشرف حمادة، ومحمد منصور، هادي محمد الهادي، وممدوح عبد السلام، غادة البحيري المشرف على اللاعبات.

وضمت أسماء لاعبي منتخب مصر للجيت كون دو مرحلة 12 سنة بنين 13 لاعب وهم سيف عزب، بيجاد أحمد، محمد بهاء، محي الدين، كريم مسلم، قدري صابر، مصطفى علي، محمد سالم، عبد الرحمن حمادة، ياسين محمد، محمد أحمد البرمالي، عبدالله أحمد، أحمد حسين الشامي فيما ضمت أسماء لاعبات منتخب مصر مرحلة 12 سنة بنات على 13 لاعبة وهم ملك هيثم، ميار محمود، ريماس أيمن، لوجينا مصطفى، رقية حسام، فرح جمال، روجينا أيمن، أسماء محمد، مي محمد، سما إبرهيم حافظ، ليان محمد، جني عبد المنعم، بسملة محمد.

وضمت أسماء لاعبي منتخب مصر للجيت كون دو مرحلة 14 سنة بنين كالتالي: عبد الرحمن إسلام، عبد الرحمن محمد، خالد باسم، أياد علي طلبة، علي محمد، سيف الدين محمد، محمد إبراهيم، أحمد محمد، إبراهيم ياسر، علي أحمد، ياسين محمد، محمد محي الدين، محمد مجدي شعيب، فيما ضمت قائمة اللاعبات كلا من: سندس محمد، نوراي عمرو، بسنت أحمد، روميس مجدي، سما ميسر، رودينا أسامة، ملك الشحات، شهد يونس، جودي رأفت، أمل إبراهيم، سندس أحمد.

وضمت قائمة لاعبي منتخب مصر للجيت كون دو مرحلة 16 سنة بنين حمزة عبد الحليم، صلاح محسن ،عبد الرحمن خالد، عمر أحمد، محمود محمود السيد، مصطفى إيهاب، صالح أحمد، هشام محمد، يوسف والي، محمد السيد، محمد عادل، محمد ممدوح، نادر تامر، عمر محمد، فيما ضمت قائمة اللاعبات: بسملة تامر، شهد سعد، سما محمود، لوجينا عماد، حنين هشام، تقي إسلام، شمس محمد، أميمة محمد، إسراء ناجي، مريم خالد، مريم سيد، هاجر محمود، نعمة أحمد .

وضمت قائمة لاعبي منتخب مصر للجيت كون دو مرحلة 18 سنة بنين كل من معاذ عبد الفتاح، محمود مصطفى، عمر محمد، فادي صليب، السيد جمال، أحمد عادل، محمد مصطفى، محمد محمود، فيما ضمت قائمة اللاعبات ريم محسن، ملك عماد، نورهان فؤاد، تقي محمود، شيماء سليم، ملك حمادة، آية محمد، بسمة فوزي، مريم صلاح.

وضمت قائمة أسماء لاعبي منتخب مصر للجيت كون دو مرحلة العموم رجال كل من: كريم أحمد، إيليا رسمي، يوسف أحمد، أحمد صلاح فوزي، محمد عادل، جلال خالد، يوسف محمد، محمد أبو الفتوح، محمد سعيد بخيت، مصطفى جمال عبده، محمد ماهر، عبد الرحمن محمد، أحمد ممدوح، أحمد مجدي، فيما ضمت أسماء اللاعبات ميرنا صليب، زينب سعد، إسراء محمد، ريهان شريف، إسراء السيد، ذكرى عادل، آيه عبد الونيس، آلاء بكر، تيسير محمود، وسام عبد المحسن، شيماء عبد الفتاح، منة الله السيد.