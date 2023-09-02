إطلاق شارة بدء حملة "حقك تنظمي" بالشرقية

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، شارة بدء فاعليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، وذلك من داخل وحدة طب الأسرة بدهمشا، التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق.

ويتم تنفيذ الحملة خلال الفترة ٢ - ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢ حتى ٦ سبتمبر، وتضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة".

تفقد وكيل الوزارة يرافقه مديرة إدارة تنظيم الأسرة، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمشتول السوق، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، متفقدا عيادة تنظيم الأسرة، ونادي المرأة مشيداً بالمشغولات اليدوية للسيدات، وموجهاً مديرة إدارة تنظيم الأسرة، بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، في الوحدات المميزة، وذات الإقبال العالي، وذلك لتشجيع السيدات بالقرية أعضاء نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح ومن داخل المنزل.

وأشاد وكيل الوزارة بأداء الفرق الطبية بالوحدة، وخاصة مسئولة ملفات طب الأسرة بالوحدة، موجهاً بصرف مكافأة مالية ٥ أيام لها وجميع العاملين بالوحدة، وذلك نظراً لجهودهم المخلصة وكفاءتهم في العمل.

وتابع وكيل الوزارة يرافقه أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، عمل الفرق الطبية بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة بقرية العجمي، مؤكداً أهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع المترددات علي الحملة، متفقدا عمل الفرق الطبية المتحركة الخاصة بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمركز شباب العجمي، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية، ومقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية والجهاز الإشرافي ومدير الإدارة الصحية بمشتول السوق.

وقدم الشكر أيضا لرئيس مركز ومدينة مشتول، على حرصه على التواجد وتقديم العون والمساعدة للفرق الطبية بحملة حقك تنظمي والمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، بتعاون جنيه الأجهزة التنفيذية مع القطاع الصحي، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ولفت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال ٢١٥ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١١ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٧ طبيب مدرب، و ٣١٥ ممرضة، و ٣٧١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وذكرت أنه تم التدريب الجيد لكل المشاركين على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.