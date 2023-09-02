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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توحيد أسعار تذاكر مباريات بطولة أفريقيا للطائرة بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

اتفق الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة للرجال التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر الجاري.

وأكد قمر أنه اتفق مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار التذاكر لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل الحضور الجماهيري في البطولة.

ودعا قمر الجماهير المصرية لحضور المباريات من أجل تقديم المؤازرة والدعم للمنتخب الوطني لتحقيق اللقب القاري.

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت الاجتماع الفني و القرعة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال.

ويعقد الاجتماع الفني و قرعة البطولة في قاعة المؤتمرات الصحفية بصالة ستاد القاهرة الدولي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة تأكيد مشاركة 16 منتخبًا في البطولة .

وتستضيف صالة 2 و 3 و 4 بستاد القاهرة الدولي ، بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال حيث تنطلق المنافسات غدا الأحد و تستمر حتى 14 من سبتمبر الجاري.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة للمنتخب الوطني الذي شارك في معسكر خارجي بمقدونيا بعدها عاد المنتخب لاستكمال البرنامج بالانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

وخاض المنتخب المصري للكرة الطائرة مباراتين وديتين أمام المنتخب الليبي والمنتخب المغربى في إطار حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المشاركة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة  بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة  النهائية التي ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي: أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان  ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

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