هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي بايرن ميونخ ونظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، والتي يحتضنها ملعب ” بروسيا بارك” معقل فريق مونشنجلادباخ.

يذكر أن فريق لم يعرف طعم الفوز أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في آخر 5 مباريات في كافة المسابقات، حيث فاز مونشنجلادباخ في 3 مباريات وتعادل في مباراتين.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع.. هاري كين يقود الهجوم

في حراسة المرمى: سفين أولريتش.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، مين جاي كيم، أوباميكانو، نصير مزراوي.

خط الوسط: توماس مولر، جوشوا كيميش، جوريتسكا.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، هاري كين، جنابري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ

من المقرر ان تنطلق مباراة بايرن ميونخ ونظيره بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ عبر قناة beIN Sports 3 HD.