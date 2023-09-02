هالة فاخر: أجسد شخصية جديدة لأول مرة بالدراما في "الليلة الكبيرة"

حرصت الفنانة هالة فاخر، على كشف كواليس تجربتها في مسلسل الليلة الكبيرة الذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية.

وقالت هالة فاخر فى تصريحات تليفزيونية، إن فكرة مسلسل الليلة الكبيرة عجبتها كونها شبه كرتونية، وتقدم خلالها شخصية جديدة عليها تجسدها لأول مرة في الدراما.

وأضافت: « أجسد دور امرأة بتزوج البنات العوانس وتحاول أن تزوجهم ولكنها تفشل في ذلك، لأنها كانت ست مستبدة بالرجل الذي كانت متزوجة به».

وأشارت هالة فاخر قائلة: «أنتظر طرح فيلم أبو نسب وفيلم أصل الحكاية مع محمد أمين وفاضل فيه يوم أو يومين تصوير للانتهاء منه».

أما عن مشاركتها فى فيلم تامر حسني قالت: تامر بيحقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية ومن الشخصيات التي تستحق كل نجاح وحريص دايما إن الشغل يطلع نمبر وان، ولا يتدخل في الإخراج، وعاصرته طوال فترة التصوير ولم يتدخل في عمل المخرجة سارة وفيق وهو متعاون مع زملائه جدا ودؤوب جدا، ولا يبخل بأي شئ في الإنتاج.

وكانت أعربت الفنانة هالة فاخر، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان "60 سنة دراما"، الذي أُقيم في مدينة العلمين الجديدة.



وأبدت هالة فاخر اعتزازها وسعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها كانت جزءًا من مجموعة من الفنانين المكرمين في هذا المهرجان.

من ناحية أخري، تشارك الفنانة هالة فاخر فى فيلم “أبو نسب” مع الفنان محمد إمام.

شخصية هالة فاخر فى أبو نسب

حيث تقدم هالة شخصية والدة محمد إمام في أحداث الفيلم.

ومن المقرر طرح فيلم أبو نسب فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

هالة فاخر

آخر أعمال هالة فاخر

شاركت الفنانة هالة فاخر مؤخرًا في مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

قصة جت سليمة

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.