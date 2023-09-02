خالد جلال عن تكريمه بمهرجان التجريبي: تتويج لسنوات من العمل المسرحي

أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بتكريمه فى الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ووجه الشكر والتحية للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وللدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وإدارة المهرجان على هذا التقدير.

وقال المخرج خالد جلال، إنه قد بدأت علاقته بمهرجان المسرح التجريبى منذ دورته الأولى مخرجا ومنتجا، وفائزا بجائزة أحسن مخرج فى إحدى دوراته، ومخرجا لحفلات افتتاحه وختامه فى العديد من دوراته .

وأكد المخرج خالد جلال، أن هذا التكريم يعد تتويجا لسنوات من العمل المسرحى، فى عرس فنى وثقافى كبير، وسط عدد من الشخصيات العربية والإفريقية والدولية، الذين ساهموا بشكل فعال وبناء في مجالات العمل الإبداعي المسرحي .

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تستمر حتى ٨ سبتمبر، ويشارك فيه هذا العام 19 عرضًا محليا ودوليا، وتُقام العروض المسرحية للمهرجان، على 11 مسرحا من مسارح الدولة، هي: دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر، الفلكي.