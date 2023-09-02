صور|تطوير ورفع كفاءة 4 مجازر حكومية بمراكز الشرقية

بمواصفات عالمية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك عن طريق رفع كفاءة المجازر الحكومية وتحويلها إلى مجازر نصف آلية لضمان وجود لحوم آمنة حمراء وتحارب بشكل كبير ظاهرة الذبح العشوائى خارج الأماكن الرسمية التى تسبب العديد من الأمراض، والأوبئة الفتاكة التى تدمر صحة الإنسان.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تعمير سيناء، واستشاري مشروع التطوير، للمرور على كل مجزر وذلك في حضور مديري الإدارات التابع لها المجزر "الزقازيق - ديرب نجم - أبوكبير - فاقوس" للعمل على تسهيل المعوقات وإعداد تقرير لإستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير، والتأكيد على ضرورة الإنتهاء من تطويرها في توقيتها المحددة، وتطبيق كافة الإشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن هذا التطوير يأتى بشأن خطة الدولة للتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة، ووزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، لتطوير ورفع كفاءة عدد 4 مجازر حكومية داخل محافظة الشرقية وتحويلها إلى مجازر نصف آلية بإنشاءات وأجهزة ومعدات بمواصفات ومقاييس عالمية ضمن المرحلة الأولى لتطوير المجازر الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشددًا على تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالاهتمام بتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٦ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين (٤٥٣ ألفًا و ٣٨٦) رأس ماشية ما بين تحصين (٢٢٨ ألفًا و٧٣٥ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٢٤ ألفًا و٦٥١) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٩٠١٣) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (٤٤٢٢) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.