القبض على 3 تجار سلاح في بني سويف

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى)، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (20 فرد محلى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار وباقى المضبوطات بقصد استخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.