مبادرة "100 يوم صحة" قدمت 26 مليون خدمة للمواطنين (شاهد)

قال شريف حتة، إخصائي الصحة العامة، إن مبادرة " 100 يوم صحة" مشرفة جدًا واستطاعت جذب عدد كبير من المواطنين، وأصبح التوافد بنسبة عالية من السيدات والأطفال والتطعيمات، وقدمت أكثر من 26 مليون خدمة صحية، وتلك الأرقام مشرفة للغاية.

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زيادة الوعي لدى المواطن

وأضاف شرف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في وعي المواطن، وكان للإعلام دور في ذلك، واتضح ذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات المبادرة.

100 يوم صحة

وأوضح اخصائي الصحة العامة ،أن الخدمات الصحية الخاصة بمبادر "100 يوم صحة" تقدم بشكل محترف، كما أن المشرفين والأطباء داخل المبادرة يمتلكون كفاءات وخبرات متميزة.