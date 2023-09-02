السبت 02 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

سبعيني يستغيث برئيس هيئة البريد.. قدمت طلبًا للحصول على كارت ميزة منذ عام ولا نتيجة

بطاقة ميزة
بطاقة ميزة

أرسل أحد المواطنين شكوى عبر بوابة الوفد الإلكترونية، والذي تحدث فيها عن معاناته منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى الآن من عدم إصدار بطاقة صرف المعاش (كارت ميزة) الذى تقدن بطلب لصرفها منذ ٢٧ نوفمبر الماضى ٢٠٢٢.

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وقال المواطن في شكواه : " أعانى منذ نوفمبر ٢٠٢٢ و حتى الآن من عدم إصدار بطاقة صرف المعاش(كارت ميزة) الذى قدمت طلبا لصرفها منذ ٢٧ نوفمبر الماضى ٢٠٢٢، أتجشَم مشقة الصرف من شباك البريد، الذى يزدحم بشدة فى أيام صرف المعاش. 
وتابع : سألت مدير مكتب بريد مدينة شباب ٢ بالجيزة، الذى قدمت فيه طلب إصدار البطاقة، فلم يفيدنى بشئ".
وطالب رئيس هيئة البريد بسرعة إصدار البطاقة، والرحمة من الزحام الشديد ، وعدم القدرة على التحمل بعد تعدي العمل ٧٠ عام.
وعن تفاصيال الشاكي صادق محمد الصياد الحسينى حشيش صحفى  عضو نقابة الصحفيين، والعنوان ، عمارة٤ مدينة شباب٢ المشابك أول فيصل الجيزة شقة ٤٦٣.

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