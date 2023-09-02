السبت 02 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد للتقديم بكلية الشرطة

كلية الشرطة
كلية الشرطة

 آخر موعد للتقديم بكلية الشرطة.. يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وخريجي الجامعات لهذا العام عن آخر موعد للتقديم بكلية الشرطة عبر محرك البحث"جوجل"، استعدادًا للتقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.

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 ووفقًا لما أعلنته كلية الشرطة أن آخر موعد للتقديم بكلية الشرطة سيكون يوم 14 سبتمبر الجاري.

 ويمكن للطلاب والخريجين التقديم بكلية الشرطة الذي أتاحته وزارة الداخلية من خلال الرابط 

https://moi.gov.eg/home/organizationssites

 الضغط على كلمة خدمات 

 اختيار الالتحاق بكلية الشرطة 

 اختيار إنشاء حساب

 كتابة البيانات المطلوبة 

 الضغط على زر التحقق للانشاء 

 تسجيل الدخول في حسابك 

 تقوم بعمل طلب الالتحاق

 اختيار موعد من بين 3 مواعيد لأداء اختبار القدرات

 تحديد موعد سحب الملف

 إدخال البيانات المطلوبة

 شروط القبول في كلية الشرطة:

 أن  يكون المتقدم مصري الجنسية

 أن يكون المتقدم من أبوين مصريين الجنسية

 أن يكون المتقدم محمود السيرة

 أن يكون المتقدم حسن السمعة

 ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين.

  ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

  أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

  ألا يقل طول قامته عن 170 سم.

 ألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية،و28 عامًا للحاصلين على مؤهلات عليا.

 ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة.

  ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي خدمة الحكومية بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.

 أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية.

  ألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء القيد بالأكاديمية.

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