السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تفاصيل حصد منتخب الكونغ فو 28 ميدالية ببطولة العالم في الصين (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال محمد متولي مدرب منتخب مصر للكونغ فو، إنّ منتخبنا الوطني حصل على 28 ميدالية متنوعة في بطولة العالم بدولة الصين، بواقع 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية، بمشاركة أكثر من 100 دولة.

اقرأ أيضا .. الشباب والرياضة تستقبل منتخب الكونغ فو بعد حصد كأس البطولة الأفريقية

 المنتخب الوطني دخل في معسكر بنادي طلائع الجيش


وأضاف “متولي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المنتخب الوطني دخل في معسكر بنادي طلائع الجيش قبل انطلاق البطولة، وخاض اللاعبون تدريبات مكثفة. 

وتابع مدرب منتخب مصر للكونغ فو، أن قوام البعثة 24 فردا، منهم 19 لاعبًا: “كل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة فازوا بميداليات”.

أبطال جمهورية وأبطال أفريقيا 

وواصل: “كل الذين سافروا معنا أبطال جمهورية وأبطال أفريقيا وأبطال عرب، وحصلوا على تدريبات مكثفة، فقد لعبنا دولا قوية جدا مثل الصين والولايات المتحدة وسنغافورة، وشارك لاعبونا في عمر يقل عن 12 سنة مواليد 2011 حتى أكثر من 21 سنة، أي في كل المراحل السنية”.
 

مواد متعلقة

أيمن العشري يستعرض أهمية توجيه الرئيس بمنح حوافز للصناعة

أزمة دبلوماسية تشتعل بين بروكسل وتل أبيب (التفاصيل كاملة)

اللجنة المنظمة تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة المؤتمر الدولي للرياضة للجميع

خلافات الجيرة.. ضبط مزارع شرع في قتل سائق بطما

بيان أمريكي فرنسي حول التسوية الدبلوماسية في النيجر

حالة الطقس في أسيوط.. يوم مشمس صافي والعظمي 39 درجة