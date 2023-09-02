بايرن ميونخ يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم بالدوري الألماني

يستعد فريق بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل لمهمة جديدة في الموسم الجديد من الدوري الألماني، وذلك حين يواجه مساء اليوم السبت، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البوندسليغا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ

من المقرر ان تنطلق مباراة بايرن ميونخ ونظيره بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ عبر قناة beIN Sports 3 HD.

موقف بايرن ميونخ في الدوري الألماني

يخوض فريق الباير لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها منذ إنطلاق الدوري الألماني، حيث يمتلك في جعبته 6 نقاط من مباراتين، ويأتي جدول ترتيب الدوري الألماني كالتالي:

في حراسة المرمى: سفين أولريتش.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، مين جاي كيم، أوباميكانو، نصير مزراوي.

خط الوسط: توماس مولر، جوشوا كيميش، جوريتسكا.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، هاري كين، جنابري.

جدول ترتييب الدوري الألماني

1- يونيون برلين، 6 نقاط.

2- بايرن ميونخ، 6 نقاط.

3- باير ليفركوزن، 6 نقاط.

4- فولفسبورج، 6 نقاط.

5- فرايبورج، 6 نقاط.

6- بوروسيا دورتموند، 5 نقاط.

7- آينتراخت فرانكفورت، 4 نقاط.

8- لايبزيج، 3 نقاط.

9- شتوتجارت، 3 نقاط.

10- هوفنهايم، 3 نقاط.

11- أوغسبورج، نقطة واحدة.

12- بوروسيا مونشنجلادباخ، نقطة واحدة.

13- هايدينهايم، نقطة واحدة.

14- ماينز 05، نقطة واحدة.

15- بوخوم، نقطة واحدة.

16- كولن، دون نقاط.

17- دارمشتات، دون نقاط.

18- فيردر بريمن، دون نقاط.