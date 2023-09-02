فريق طبي من مركز طب أسرة الأقصر يتفقد الحالة الصحية للفئات الأولي بالرعاية

توجه فريق طبي من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخاص بمركز طب أسرة الأقصر؛ لتفقد الحالة الصحية لمقيمي أحد دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، في إطار خدمات المشاركة المجتمعية للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.



وقام الفريق الطبي وفريق المشاركة المجتمعية التابعين لمركز طب أسرة الأقصر بإجراء كافة الفحوصات الأولية للحالات المقيمة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع إعطاء النصيحة العلاجية اللازمة وتقديم هدايا رمزية من وجبات صحية خفيفة للمقيمين من قبل فريق عمل مركز طب الأسرة.

استهدفت المبادرة المجتمعية تعزيز الحالة النفسية للمقيمين والاهتمام بالحالة الصحية لهم للاطمئنان عليها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية الصحية لخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتأتي مبادرة مركز طب أسرة الأقصر ضمن العديد من المبادرات المجتمعية المشتركة التي يقدمها المركز في إطار بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك نظرا لوقوع المركز في قلب مدينة الأقصر وما يقدمه من خدمات صحية لما يقرب من 34 الف مواطن، ويستقبل يوميا مايقرب من 350منتفع.



وجدير بالذكر أيضاً ان مركز طب اسرة الاقصر يعد واحد من أهم المراكز الصحية المختارة و المعتمدة لتدريب زمالة طب الأسرة بالأقصر وما يشهده من فريق طبي وفريق عمل متميز جدا قدم فيها ما يقرب من 163 الف خدمة صحية حتي الآن.