غرق شخص في مياه ترعة بالشرقية

توفى شخص غرقا في مياه ترعة بنطاق دائرة الصالحية الجديدة بالشرقية، إثر تعرضه لاختلال توازنه أثناء قيامه بأعمال الصيد، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ما تبلغ بغرق شخص في مياه ترعة الكسارة بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفي بصيد الأسماك في مياه ترعة الكسارة، اختل توازنه وانزلقت قدماه فى مياه الترعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.