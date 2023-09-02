أيمن العشري يستعرض أهمية توجيه الرئيس بمنح حوافز للصناعة

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ان مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة واستثنائية في الفترة الاخيرة علي كافة الاصعدة سواء الاقتصادية او المجتمعية والعلاقات الخارجية والبنية التحتية الضخمة التي حدثت في مصر المشجعة علي الاستثمار والمشروعات القومية في القطاعات المختلفة لكن التوجيه الاخير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باعطاء حوافز للصناعة جاء في وقته وداعم لتوجيهات توطين الصناعة والتجارة المصريه.



واضاف رئيس غرفة القاهرة ان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء حوافز للصناعة داعم للصناعة والتجارة لأن المنتج الذي سيتم تصنيعة سينتقل بعد ذلك إلي مرحلة التجارة ومن ثم هذا دعم حقيقي للاقتصاد القومي.

ووجه ( العشري) الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة علي الجهود في مختلف الاتجاهات والسعي الدائم الي الدعم الاقتصادي والمجتعي مشيرا إلي تفاؤله خيرا مع هذه الجهود المخلصة.

وتابع ( العشري) : اهنئ منتسبي غرفة القاهرة ومجلس الادارة بالدورة الجديدة وسنسعي لتقديم خدمات للمجتمع المصري ككل وبصفة خاصة منتسبينا في القطاعات المختلفة طبقا لتوجهات الدولة لان في النهاية نحن جميعا نعمل من أجل بلدنا مشددا علي أن هذه فترة زيادة التكاتف من الجميع لتحقيق هدف محدد وهو النهوض ببلدنا وهذا يتحقق بان كل واحد فينا يجتهد اكتر في مكانة طبقا للتوجه العام للدولة لنكمل الادوار وهذا ما تم الاتفاق علي تنفيذة في مجلس إدارة الغرفة مع بداية هذه الدورة ولدينا رؤية في مختلف الاتجاهات علي الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والعلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في ظل المكاسب التي تقدمها الدولة المصرية حاليا واخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعطاء حوافز للقطاع الصناعي وهذا ما يحتم علينا زيادة دورنا لجذب مزيدا من الاستثمارات الخارجية للسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية.

واردف ( العشري) : بالمناسبة علينا دور كبير في غرفة القاهرة في التنسيق بين منتسبينا و الوزارات و الجهات المعنية للاستفادة من هذه التوجيهات في دعم منتسبينا في الصناعات المختلفة وهذا من ضمن مهام مجلس الادارة وخطة العمل في الفترة القادمة لان دعم الصناعة له فوائد كثيرة منها التوسع في الصناعات المختلفة ودخول صناعات جديدة وزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية فهذا التوجه له مميزات كثيرة سنسعي للاستفادة منها الصناعات المصرية في المرحلة القادمة.

وشدد رئيس غرفة القاهرة علي ان توجيه إعطاء حوافز للصناعة سيكون نواة لدخول شريحة كبيرة من الصناعات غير الرسمية في القطاع الرسمي وهذا ميزة جديدة نحتاجها فعلا في الفترة القادمة لأنها ستضيف قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

واختتم ( العشري) تصريحاته بإعلان بشري سارة للمواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد بأن

معرض اهلا مدارس سينطلق يوم 15 سبتمبر بدءًا بالمعرض الرئيسى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان توافر السلع بأسعار مخفضة لصالح المستهلك، وتنظمة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغُرف التجارية واتحادها العام، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، و المعرض الرئيسي يتم بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر وجاري الترتيب له حاليا وسيتضمن كافة السلع الدراسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.