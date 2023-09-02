يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم السبت، نظيره فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث يسعي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة نغمة الإنتصارات بحثًا عن الحفاظ علي القمة.

ويتصدر فرق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 جولات، وتنتظره مهمة قوية اليوم للحفاظ علي الصدارة.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – فران

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – نيكو باز

خط الهجوم: جونزالو جارسيا – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو – براهيم دياز