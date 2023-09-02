موعد دخول المدارس وبدء الدراسة 2024

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.. أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد بدء العام الدراسي الجديد لبدء الاستعداد والتجهيز لاستقبال العام الجديد.

موعد بدء العام الدراسي2023/2024 في مصر

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد بداية العام الدراسي 2023 / 2024 ، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات.

فيما سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

إجازة نصف العام الدراسي

وستكون بداية إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية وجود خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات في التربية والتعليم.