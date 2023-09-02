مرتفع جوي يضرب البلاد ودرجات الحرارة تصل إلى 45 درجة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفضات جوية أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة والمسببة لارتقاع الاحساس بحرارة الطقس، على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85 % خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%، فيما أكد خبراء الأرصاد أن الاحساس بحرارة الطقس في سبتمبر يرجع إلى امتداد مرتفع جوى يؤثر على البلاد

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية فقد اكدت الهيئة على تكون شبورة مائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة فقد كشفت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل اليوم السبت على القاهرة الكبرى في الظل 34 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 37 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا 45 درجة مئوية.

ويرجع ارتفاع نسب الرطوبة إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مع كتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مع الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وامتداد مرتفع جوي في درجات الحرارة، في طبقات الجو العليا، مما يساعد على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وتتحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من الجمعة المقبلة، حيث تبدأ التوزيعات الضغطية تختلف عما نشهدها الآن.