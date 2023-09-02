ضبط 15 كرتونة زيت طعام مجهولة المصدر بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة على المخابز والأسواق لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة، من تحرير 9 محاضر لمخابز، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة، عدم وجود ميزان.

كما تم ضبط 15 كرتونة زيت طعام من دون فواتير ومستندات عبوات غير محكمة داخل أحد المخازن غير المرخصة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وتحرير 3 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار.



في سياق آخر، يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع الأحد الماضي، برفقة محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، حجر أساس المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، والذي سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، ومن المقرر أنه سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام مما يحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.