خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية.. تبدأ غدًا

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية.. يبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات تسجيل الرغبات.

فتح باب التسجيل

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2023 - 2024؛ للحاصلين على الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: "العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية"، الناجحين في الدور الأول.

خطوات تسجيل الرغبات

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية في سطور:

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل الرغبات من خلال الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

اختيار تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية

كتابة البيانات

اختيار تسجيل البيانات الخاصة بالطالب

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح

كتابة الرقم السري بشكل صحيح

كتابة الرمز التأكيدي لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر للمرة الأولى

مراجعة البيانات

تظهر شاشة عرض الرغبات

يقوم الطالب بترتيب الرغبات

الضغط على كلمة تسجيل

طباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب