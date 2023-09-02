خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية.. تبدأ غدًا
خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية.. يبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات تسجيل الرغبات.
فتح باب التسجيل
ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2023 - 2024؛ للحاصلين على الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: "العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية"، الناجحين في الدور الأول.
خطوات تسجيل الرغبات
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية في سطور:
ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل الرغبات من خلال الرابط:
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx
اختيار تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية
كتابة البيانات
اختيار تسجيل البيانات الخاصة بالطالب
كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح
كتابة الرقم السري بشكل صحيح
كتابة الرمز التأكيدي لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر للمرة الأولى
مراجعة البيانات
تظهر شاشة عرض الرغبات
يقوم الطالب بترتيب الرغبات
الضغط على كلمة تسجيل
طباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب