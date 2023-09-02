الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة إيفرتون وشيفلد يونايتد والقنوات الناقلة

يلعب إيفرتون وشيفلد يونايتد، مساء اليوم، على ملعب برامول لين، بالإسبوع الرابع الذى يجمع الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة إيفرتون وشيفلد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى شيفيلد يونايتد مواجهة أمام نظيره إيفرتون فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

ويعلب شيفلد ونظيره إيفرتون بحثا عن الانتصار الاول ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالى، فيما لم يحقق كلاهما الفوز أو التعادل فى الجولات الثلاثة الماضية، ويتذيلا جدول ترتيب المسابقة بدون نقاط.

وتقابل فريقا شيفيلد يونايتد ونظيره إيفرتون في ١٠٥ مواجهة تاريخيا في الدوري الانجليزي، حقق شيفيلد الانتصار في ٣٦ مباراة وتعادلا الفريقين في ٢٦ مباراة واستطاع الزرق إلحاق الفوز فى ٤٣ مباراة.