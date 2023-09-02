فقد نجله وحُرم من الجنسية.. أزمات صعبة فى حياة الملياردير محمد الفايد

رحل عن عالمنا رجل الأعمال والمليادرير محمد الفايد، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ94 عاما، حيث شُيع جثمانه عقب صلاة الجمعة، من مسجد ريجنتس بارك في لندن.

وُلد محمد الفايد بالإسكندرية، ونشأ وسط عائلة بسيطة، وكانت أولى التجارب الشاقة بحياته العمل وسط عمال ميناء الإسكندرية

ثم عمل فى بيع ماكينات الحياكة ليقوده ذلك على التعرف على عدنان خاشقجي الذي وظفه في تجارة التصدير فى هذا التوقيت.

ذاع صيت الملياردير المصري الراحل، محمد الفايد، بين الأوساط السياسية في بريطانيا بشكل كبير، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة حيث قضى معظم حياته هناك.

استحوذ الفايد على علامات تجارية وممتلكات عقارية، بينها فندق ريتز في باريس، ومتجر هارودز في لندن.

عُرف عن الفايد اشتباكاته مع العائلة المالكة البريطانية، حيث تصاعدت بعد مقتل نجله دودي وديانا أميرة ويلز، في حادث سيارة عام 1997.

مر محمد الفايد بعدة تخبطات وأزمات داخل بريطانيا، كان أبرزها رفض منحه الجنسية البريطانية، بعد مزاعم بارتكابه فساد سياسي.

وثق رجل الأعمال المصري علاقته بشكل كبير مع أميرة ويلز، ديانا أحد أبرز أعضاء العائلة المالكة في بريطانيا، ولكن ربما تسببت تلك العلاقة بأكبر أزماته.

لعب محمد الفايد لعب الدور الأبرز، في توطيد علاقة ابنه دودي بالأميرة ديانا.عام 1997، دعا محمد الأميرة وابنيها الأمير ويليام والأمير هاري لقضاء عطلة في سان تروبيه مع عائلته.

ونجح الفايد في توطيد علاقة دودي بالأميرة ديانا، والتقطت صحيفة صنداي ميرور صورة لدودي والأميرة وهما يقبلان في الشهر التالي لرحلتهما.

ولم تدم العلاقة بين الأميرة ديانا ودوي كثيرا، لتنتهى بوفاة الاثنين بعد أسابيع فقط في حادث سيارة مأساوي تحت جسر ألما في باريس.

قررت محكمة فرنسية أن دودي والأميرة ديانا ماتا بسبب تسمم سائقهما، ولكن محمد الفايد اتهم أجهزة الأمن البريطانية بالتخطيط لحادث السيارة الذي أدى إلى وفاتهما المفاجئة.

وزعم محمد أيضًا أن الوكالات الأمريكية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي كانت تخفي الأدلة عن فريقه القانوني.

وفى عام 2008 ، ذكرت وكالة رويترز أن محمد تخلى أخيرًا عن محاولات إثبات مقتل الزوجين، وقال الفايد في تصريحات صحفية: "لقد طفح الكيل... سأترك الباقي لله لينتقم، لكنني لن أفعل أي شيء".

الحرمان من الجنسية البريطانية

حرم الفايد من الحصول على الجنسية البريطانية مرتين، برغم وضعه كرجل أعمال بارز في بريطانيا.

سعى الفايد لأول مرة للحصول على جواز سفر بريطاني في العام 1995، لكن الحكومة قابلت طلبه بالرفض، وبعد حصول شقيقه علي على منحة الجنسية في العام 1999، قدم الفايد طلبًا جديدا للحصول على الجنسية، لكنه رُفض للمرة الثانية، وكان الرفض بسبب تورط الفايد في خلافات مع شخصيات رفيعة المستوى.

وفى عام 2018، تواصلت ثلاث نساء مجهولات مع القناة الرابعة الإخبارية زاعمات أن الفايد تحرش بهن جنسيًا.

وزعمت إحدى السيدات أنها كانت تبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما حاول رجل الأعمال المصري التحرش بها، وذكرت ساوث شينا مورونيج بوست، أن الفتيات الثلاث كانت تعملن في متجر هارودز.

وتواصل محامي الفايد بشكل منفصل مع القناة الرابعة الإخبارية ووصف هذه المزاعم بأنها "كاذبة".

كانت آخر أزمات محمد الفايد في بريطانيا، رفض المواطنين استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، حيث كان الفايد يدعم استقلال اسكتلندا، وكان يطمح للترشح كأول رئيس جمهورية لها، ولكن الاسكتلنديين رفضوا خيار الاستقلال بأغلبية، في الاستفتاء الذي جرى عام 2014، حسبما ذكرت «بي بي سي