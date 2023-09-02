كواليس جلسة أوسوريو مع ثنائي الزمالك بعد انتهاء مران اليوم

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع الثنائي حمزة المثلوثي ومحمد طارق، بعد انتهاء التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشرح أوسوريو للثنائي بعض التعليمات الفنية بشأن الواجبات الدفاعية ودورهما في الملعب.

واهتم أوسوريو بالتمرير السريع للكرة ما بين الدفاع للهجوم خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة، بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادًا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

أوبا والسيسي يخوضان تدريبات إضافية على هامش مران الزمالك:

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة بأدوات الجيمانيزيوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهما استعدادًا للموسم الجديد.

وشارك أوباما وعمرو السيسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أداء تدريبات خاصة.

قياسات بدنية وطبية لرباعي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم:

خضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت.

وخضع الرباعي لقياسات بدنية وطبية في أحد المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ولم يخضع الرباعي للقياسات البدنية الأولى التي خضع لها الفريق، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ الأحد.

الجزيري يخضع لقياسات بدنية في الزمالك عقب عودته من تونس:

وصل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.

برنامج تدريبي خاص لعبدالشافي وجمعة:

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثنائي محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.