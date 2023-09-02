أوبا والسيسي يخوضان تدريبات إضافية على هامش مران الزمالك

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة بأدوات الجيمانيزيوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهما استعدادا للموسم الجديد.

و شارك أوباما وعمرو السيسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أداء تدريبات خاصة.

و من المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

و حدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

قياسات بدنية وطبية لرباعي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

خضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت.

و خضع الرباعي لقياسات بدنية وطبية في إحدى المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

و لم يخضع الرباعي للقياسات البدنية الأولى التي خضع لها الفريق، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غدا الأحد.

الجزيري يخضع لقياسات بدنية في الزمالك عقب عودته من تونس

و وصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

و خضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.

برنامج تدريبي خاص لعبدالشافي وجمعة

و وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت.

و أدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

و يسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.