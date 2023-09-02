وصول 727 سيارة بوزن 1400 طن لموانىء البحر الأحمر 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و503 شاحنة بضائع و855 سيارة وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع عامةومتنوعة و 265 شاحنة بضائع و824 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 238 شاحنةبضائع و31 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة امل و استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة و الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء العبارة امل كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1300 طن بضائع عامةومتنوعة و144 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 727 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1532 راكبا بموانيها .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

وجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .