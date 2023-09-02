إنهاء قوائم انتظار القساطر القلبية في أسيوط وإجراء 500 جراحة عظام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجان للمرور على كافة مستشفيات الوزارة، لمتابعة التطبيق العملي للتدريبات التي تم تنظيمها للارتقاء بمهارات الفرق الطبية، إلى جانب متابعة أعمال التطوير واختيار نماذج من المنشآت الطبية وتجهيزها للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تضم في تشكيلها 60 فردا من تخصصات «الرعاية العاجلة، والصيدلة، والأسنان، والكلى الصناعي، وإدارة المستشفيات» في قطاع الرعاية العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى أن اللجنة بدأت عملها بالمرور على 17 مستشفى في محافظة أسيوط، حيث تم دعم مستشفى أسيوط العام بمناظير جراحة المسالك كاملة، ومد مستشفى الإيمان العام بـ5 أسرة رعاية أطفال، بالإضافة إلى مناظير الركبة، ومناظير العظام، وإضافة 10 أسرة رعاية أطفال لمستشفى حميات أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد سعفان، القضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية، في محافظة أسيوط، بإجراء 178 جراحة في مستشفى أسيوط العام، كما تم إجراء 500 جراحة عظام بمستشفى الإيمان العام، بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط.

ومن جانبه، أفاد الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بتدريب الفرق الطبية في مستشفى أسيوط العام، ومبرة التامين الصحي على الانعاش القلبي الرئوي، وتدريب الفرق الطبية بأقسام الحضانات، مؤكدا تشكيل لجان يومية للمرور على المستشفيات ومتابعة الأطقم الطبية، وانتظام سير العمل، لتوفير أفضل خدمة طبية للمرضى.

