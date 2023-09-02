270 جنيها كيلو.. تعرف علي أسعار اللحوم البلدي بالبحيرة

قامت بوابة الوفد بجولة في أسواق اللحوم الدواجن والأسماك بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم السبت ، والتي شهدت إستمرار إستقرارالأسعار ، حيث تراوحت أسعار أسعار الدواجن

مابين 61 إلي 64 جنيها للكيلو ،وتراوحت اللحوم البلدي مابين 270جنيها إلي 290جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

وفي أسواق الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ، واصلت الأسعارإرتفاعها ،حيث تراوحت أسعار البوري مابين 80إلي 100جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 300جنيها للكيلو بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 210إلي 240جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 70إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .