نشرة أخبار التوك شو.. مفاجأة عن عدد القطع الأثرية المسروقة ببريطانيا والمفتي يرد على الإخوان

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الإخوان، وتوليه منصب وزير الدفاع، كان يعمل من أجل الدولة المصرية، وتحمل الكثير في هذه الفترة، وحاول مساعدتهم، ألا أنهم كانوا يرغبون في العمل في نطاق واحد فقط لا غير.



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كامل الوزير: "ضغطنا على السيسي للترشح للرئاسة بعد 30 يونيو"



كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل أسرار عن فض اعتصام رابعة، قائلًا: "الجيش المصري جيش فريد والشعب المصري بيحب جيشه".

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كامل الوزير يكشف أسرار فض اعتصام رابعة المسلح (شاهد)



قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: “إن الثلاث سنوات الماضية أثبتت أن فيروس كورونا غير مرتبط بدرجات الحرارة، وهو مرتبط أكثر بسوء التهوية وسوء التغذية والازدحام ونقص المناعة المجتمعية بسبب قلة اللقاحات وغير مرتبط بدرجات الحرارة”.

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هل ترتفع معدلات الإصابة بكورونا مع انخفاض درجات الحرارة؟ الصحة تجيب (فيديو)



علَّق جمال الزهيري، الناقد الرياضي، على أنباء مفاوضات انتقال محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية انتقال الفرعون المصري إلى الدوري السعودي.

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ربع مليار دولار.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح الخيالية (فيديو)



قالت ميرفت خليل، رئيس اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة وعضو حزب المحافظين، إنّ عزاء الراحل محمد الفايد، سيتم إقامة عزائه، يوم الجمعة المقبل.

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الجالية المصرية ببريطانيا تكشف موعد ومكان عزاء محمد الفايد (فيديز)



قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد اجتماع مع مسئولي شركة للهندسة والتجارة والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، وذلك بحضور رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وغيرهما.

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وزير التعليم العالي يتابع الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية (فيديو)



أوضح الدكتور مجدي شاكر، الباحث الرئيسي في مجال الآثار، أن الصورة المتداولة للاعب المصري محمد صلاح أمام تمثال مصري في المتحف البريطاني، تتحدث بنفسها، مشيرا إلى أن المتحف البريطاني يحتفظ بحوالي 110,000 قطعة آثار مصرية تم نهبها.

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200 ألف قطعة أثرية مصرية مسروقة في بريطانيا (فيديو)



رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على دعاوى الإخوان تجاهه والتي تروج بأنه يُملى عليه الفتاوى والآراء الفكرية.

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المفتي يرد على الإخوان: هجومكم على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكاركم المتطرفة



كشف الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، عن السبب وراء قرار تسقيف معبد الكرنك، موضحًا أن هذا القرار لم يتخذ بشكل عرضي أو عفوي.

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الآثار تكشف سبب قرار تسقيف معبد الكرنك (فيديو)

