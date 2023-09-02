تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

وضع بيب جوارديولا ملامح تشكيل مانشستر سيتي الذي سيواجه به فولهام، في الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج.

ويستقبل ملعب الاتحاد معقل السيتيزن مباراة مانشستر سيتي وفولهام، مساء السبت في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: والكر، اكي، دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، سيلفا.

خط الهجوم: الفاريز، جريليتش، هالاند.

موقف السيتي وفولهام في البريميرليج

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن وست هام يونايتد متصدر الترتيب، بينما يحتل فولهام المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في الجولة الماضية خارج ملعبه على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فولهام مع فولهام بهدفين لكل فريق.

سجل المواجهات

حقق مانشستر سيتي 14 انتصارا على فولهام منذ فبراير من العام 2012، ولم ينجح فولهام في تحقيق أي فوز أو التعادل في تلك الفترة.

ويعود أخر فوز لفولهام على مانشستر سيتي في شهر أبريل من العام 2009 حينما فاز بثلاثية مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.