محمود الليثي ونور قدري وتوني ماهر ينضمان لـ إسلام إبراهيم فى "عنب"

تعاقد كل من الفنان محمود الليثي والفنانة نور قدري والفنان توني ماهر علي المشاركة فى فيلم "عنب"، وذلك بعد تعاقد إسلام إبراهيم للعمل، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.



وأكدت منتجة العمل أنها سعيدة بهذا العمل ويعتبر العمل الأول الذي يجمع جميع نجوم برنامج "SNLبالعربي" وسيكون مفاجأة للجمهور وسيتم إعلان مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

محمود الليثي ومنتجة العمل



فيلم "عنب" بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، اسلام ابراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، نور قدري وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، إنتاج الرشا برودكشن، والفيلم قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

وكان شارك الفنان توني ماهر، في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "شغل عالي"، وهو بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، هيثم سعيد، أحمد حلاوة، مروان يونس، بسنت النبراوي، وكوكبة مميزة من النجوم.

نور قدري ومنتجة العمل

وقال توني ماهر، في تصريحات صحفية، إنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "مرجان"، يعمل مع شرين رضا وفيفي عبده، في أعمال النصب، مُشيراً إلى أنه تحمس للمشاركة في العمل لإعجابه الشديد بالسيناريو، ولأنه سبق وتعاون مع المخرج مرقس عادل من قبل في فيلم "في القلب".

توني ماهر ومنتجة العمل

وأعرب توني ماهر عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة شيرين رضا، والفنانة فيفي عبده، مُشيرًا إلى أنه تعاون معهم من قبل في برنامج "SNL"، وأن العمل معهم ممتع للغاية.

توني ماهر

وأضاف قائلاً :" الكواليس ممتعة، ومبسوط جداً بالعمل مع المخرج مرقس عادل، فهو دايما مؤمن بيا، وبرتاح جداً وأنا معاه، وأنا متحمس جداً لتلك التجربة، وإن شاء الله نعمل عمل يليق بالمشاهد المصري".

وكان أعلن الفنان محمود الليثي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر وفاة والد زوجته.



وكتب الفنان الشاب محمود الليثي على صفحته: "البقاء لله وحده أرجو الدعاء بالرحمة لأبويا وحبيبي والد زوجتي الحاج رضا أحمد.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".