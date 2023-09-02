مصطفى محمد في صدارة هدافي الدوري الفرنسي

اعتلى المحترف المصري مصطفى محمد، صدارة هدافي الدوري الفرنسي، بعد هدفه في مباراة نانت وأولمبيك مارسيليا.

وتعادل نانت مع مارسيليا بهدف لمثله، مساء الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء هدف نانت بتوقيع مصطفى محمد، ليسجل هدفه الرابع في الدوري الفرنسي لهذا الموسم ويتساوى مع وسام بن يدر لاعب نادي موناكو في صدارة الهدافين، متفوقا على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يمتلك ثلاثة أهداف.

رقم قياسي

وأصبح مصطفى محمد أول لاعب في نانت يسجل 4 أهداف بعد مرور 4 أسابيع من الدوري الفرنسي منذ جافيت ندورام موسم 95/96.

ومنذ انضمام مصطفى محمد إلى نانت، خاض 55 مباراة في مختلف المسابقات نجح في تسجيل 15 هدفًا خلالهم.

ويحتل نانت المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري الفرنسي بنقطتين، بينما يتصدر مارسيليا جدول المسابقة بثمانية نقاط.

ويخوض نانت مباراته المقبلة في الدوري الفرنسي مع كلير مونت، يوم السبت الموافق 17 سبتمر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.