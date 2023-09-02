تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

استقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التشكيل المتوقع لفريقه لمواجهة خيتافي، في الدوري الإسباني.

ويغيب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد بعد إصابته أمام سيلتا فيجو في الجولة الماضية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فران جراسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، 9 نقاط، بينما يحتل خيتافي المركز الثاني عشر برصيد4 نقاط.

ويبحث ريال مدريد عن فوزه الرابع على التوالي للحفاظ على صدارة الليجا قبل الدخول في فترة التوقف الدولي.