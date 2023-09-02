السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقيب المأذونين يكشف حكم كتابة شروط في عقد الزواج (فيديو)

إسلام عامر نقيب المأذونين
إسلام عامر نقيب المأذونين

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه  يجوز كتابة شروط في عقد الزواج إذا تم الاتفاق بين الزوجين، ولكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلي أنه لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من الزواج مرة أخرى.

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انخفاض نسبة الطلاق خلال جائحة كورونا

وأوضح  نقيب المأذونين  خلال حواره ببرنامج “المصري أفندي” والمذاع عبر فضائية المحور،مساء الجمعة: "خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، انخفضت نسبة الطلاق وزادت نسبة الإنجاب في مصر.

وأشار نقيب المأذونين إلى أن نسبة الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وأن أعلى نسب الطلاق تسجل في القاهرة والجيزة بسبب عدد السكان الكبير في هذه المناطق.

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