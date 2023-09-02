نقيب المأذونين يكشف حكم كتابة شروط في عقد الزواج (فيديو)

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه يجوز كتابة شروط في عقد الزواج إذا تم الاتفاق بين الزوجين، ولكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلي أنه لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من الزواج مرة أخرى.

انخفاض نسبة الطلاق خلال جائحة كورونا

وأوضح نقيب المأذونين خلال حواره ببرنامج “المصري أفندي” والمذاع عبر فضائية المحور،مساء الجمعة: "خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، انخفضت نسبة الطلاق وزادت نسبة الإنجاب في مصر.

وأشار نقيب المأذونين إلى أن نسبة الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وأن أعلى نسب الطلاق تسجل في القاهرة والجيزة بسبب عدد السكان الكبير في هذه المناطق.