موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، 9 نقاط، بينما يحتل خيتافي المركز الثاني عشر برصيد4 نقاط.

ويبحث ريال مدريد عن فوزه الرابع على التوالي للحفاظ على صدارة الليجا قبل الدخول في فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصفتها الناقل التليفزيوني الوحيد في الشرق الأوسط لحقوق الدوري الاسباني في الموسم الحالي.