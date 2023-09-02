موعد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين وذلك عند مواجهة الفتح، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

ويستقبل ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، مباراة الأهلي والفتح، في تمام التاسعة مساء السبت بتوقيت مصر والسعودية ومن المقرر أن تنقل قناة SSC1 HD فعاليات المباراة بشكل حصري كونها المالكة لحقوق البث التليفزيوني للدوري السعودي في الموسم الحالي.

ويبحث الأهلي عن خامس انتصاراته تواليًا لاعتلاء جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يسعى الفتح لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من النصر بخماسية نظيفة ثم التعادل مع ضمك بهدفين لكل منهما في آخر مباراتين له بالدوري السعودي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بينما الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، وفي حال فوز الأهلي سوف يحتل صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الـ 13 نقطة في الوقت الحالي.