الآثار تكشف سبب قرار تسقبف معبد الكرنك (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، عن السبب وراء قرار تسقيف معبد الكرنك، موضحًا أن هذا القرار لم يكن اتخذ بشكل عرضي أو عفوي.

صالة المعبد كانت مغطاة بسقف من الحجر تم تغييره إلى سقف خشبي

وأوضح الدكتور مصطفى الصغير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” على فضائية المحور" أنه تم التحضير للأمر بدقة من خلال إجراء دراسة شاملة تغطي صالة الأعمدة الكبرى في المعبد في السابق، وكانت هذه الصالة مغطاة بسقف من الحجر، ولكن تم تغييره إلى سقف خشبي.

وأضاف أن الجهود تجرى حالياً لاستعادة هيئة الصالة الكبرى إلى حالتها الأصلية كما كانت في العصور القديمة المصرية، مشيرا إلى أن تسقيف صالة معبد الكرنك بالحجر مرة أخرى يعتبر أمراً غير ممكن بسبب التكلفة الباهظة ومن أجل الحفاظ على سلامة الأثر وسلامة الزوار.

وأضاف أن استخدام الخشب لتسقيف صالة معبد الكرنك ليس فكرة غريبة، حيث كان الخشب عنصرًا أساسيًا في العمارة المصرية القديمة، وقد تم استخدامه في العديد من المواقع الأثرية.