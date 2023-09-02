شاهد.. هدف مصطفى محمد في مباراة نانت ومارسيليا

سجل المحترف المصري مصطفى محمد، هدفا في مباراة نانت ومارسيليا، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وكان مارسيليا قد سجل هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة مع بداية المباراة عن طريق اسماعيلا سار.

واستطاع مصطفى محمد تسجيل هدف التعادل من تسديدة رائعة في الدقيقة 39 ليمنح فريقه نقطة التعادل مع مارسيليا.

ولعب نانت بعشرة لاعبين بعد طرد باستيان ميوبيو في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

ويعد هدف مصطفى محمد فى شباك مارسيليا هو الرابع له خلال الموسم الحالي فى الدوري الفرنسي، ليتساوي مع وسام بن يدر مهاجم موناكو، فى صدارة هدافى المسابقة.

ويحتل نانت المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري الفرنسي بنقطتين، بينما يتصدر مارسيليا جدول المسابقة بثمانية نقاط.

هدف مصطفى محمد في مباراة نانت ومارسيليا