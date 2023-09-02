"الرياضة" تنهي المرحلة الأولى لتدريب ١٠٠ متدرب بدورات مكتب فن إدارة الحياة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من المرحلة الاولي لتدريب ١٠٠ متدرب بدورات مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمركز الابتكار الشبابي و التعلم بالجزيره.

و كان من اهم محاور البرنامج التدريبي للمرحلة الأولى " اعرف نفسك " :

-اداره الافكار :

كانت عن معني الافكار ثم التفكير التلقائي و التفكير المقصود

و ناقش أيضاً اخطاء في التفكير التي يقع فيها الفرد مثل ( شخصنه الأحداث - طريقه الأقطاب - التعميم - التركيز السلبي ....الخ ) .

- سوشيال ميديا social media :

و كانت عن تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي الإيجابية و السلبية

الايجابيات مثل تبادل الخبرات و نشر الإعلانات و حملات التوعية

و السلبيات مثل المشاكل الصحية و النفسية و الاجتماعية

و خصوصاً التأثيرات الضارة للسوشيال ميديا علي الشباب و الاطفال التي تسبب الرهاب الاجتماعي و التأثير على العمل و الدراسة .

- العقل الباطن : عن عدة محاور أهمها تعريف مفهوم العقل الباطن وكيف يعمل، بالإضافة إلى قوة وتأثير العقل الباطن، وبرمجة العقل الباطن والسيطرة عليه والاستفادة منه.

- بناء الشخصية الإيجابية :

كانت تدور حول معنى الايجابية و القدرة على تقديم الدعم والمساندة

للنفس والاخرين .

- أولوياتك في حياتك

عن كيفية تغيير طريقة التفكير و كيفية تغيير الذات

و كيفية وضع الأولويات في الحياة

جدير بالذكر أن مكتب فن إدارة الحياة يهدف إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية، وخدمة كافة الشرائح الشبابية بصفة عامة

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة ووفقا لتوجيهات اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المشروعات والبرامج المختلفة داخل مراكز الشباب بجميع المحافظات والعمل علي إشراك وتنمية وعي جميع أفراد الأسرة المصرية فيها.