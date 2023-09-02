موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يخوض مانشستر سيتي مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف فولهام، مساء السبت، على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن وست هام يونايتد متصدر الترتيب، بينما يحتل فولهام المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

تقام مباراة مانشستر سيتي وفولهام، مساء السبت في تمام الخامسة بتوقيت مصر والسعودية وتنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium المباراة بشكل حصري في منطقة الوطن العربي، وسيتولى التعليق الصوتي للمباراة خالد الحدي.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في الجولة الماضية خارج ملعبه على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فولهام مع فولهام بهدفين لكل فريق.