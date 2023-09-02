مها أحمد تكشف سر موافقتها على مسلسل الليلة الكبيرة قبل قراءة السيناريو (فيديو)

قالت الفنانة مها أحمد، إنها وافقت على دورها في مسلسل الليلة الكبيرة قبل قراءة السيناريو ومعرفة تفاصيل المسلسل بشكل كامل.

وأضافت مها أحمد، خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، مساء اليوم الجمعة : "وافقت لأني بثق في مخرج المسلسل للغاية، لأنه يهتم بكل تفاصيل العمل الفني ويحب الفنانين ويظهر امكانياتهم بشكل كبير".

مسلسل الليلة الكبيرة شبه الجوهرة

وأوضحت مها أحمد: "مسلسل الليلة الكبيرة شبه الجوهرة، ومليء بالكوميديا والفكر الجديد"، مشيرة إلى أن الشخصيات التي يضمها المسلسل، معروفة لدى الجميع، وتم تمثيلها، ولكنها تظهر بصور مختلفة في المسلسل.