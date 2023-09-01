الثوم لا يساعد على تقوية المناعة.. طبيب يفجر مفاجأة

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن بانتظام، مثل الحمضيات والسبانخ، يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة.

وإطعام جسمك أطعمة معينة قد يساعد في الحفاظ على قوة جهازك المناعي، إلا أن دكتور أندريه تيازيلنيكوف، فجر مفاجئة وهي أن الثوم لن يحسن لشخص يعاني من انخفاض المناعة.

في مقابلة مع طبيب العلوم الطبية أندريه تيازيلينكوف، تم سرد بعض المفاهيم الخاطئة حول كيفية عمل الجهاز المناعي، وما يساعده وما يضره وبحسب الأخصائي، فإن المناعة هي نظام أمان الجسم، فهي تصد التهديدات الخارجية على شكل فيروسات والتهابات، كما تعزز التعافي من الداخل.

قال الطبيب:"تتضاءل وظائف الحماية لجهاز المناعة بسبب العوامل التالية البيئة، والنظام الغذائي غير المتوازن، والعادات السيئة، والإجهاد، والإرهاق، والأمراض الخطيرة".

وأضاف الطبيب أنه من أجل الحفاظ على الصحة من المهم عدم زيادة المناعة، بل الحفاظ عليها حتى لا تنقص أو تضعف، وعلى وجه الخصوص، لهذا تحتاج إلى السعي لضمان أن الجسم يحافظ على توازن الفيتامينات والعناصر الدقيقة، وتوفر التغذية مثل هذا التوازن - فهي يجب أن تكون متنوعة ومحصنة وتحتوي على مكونات مهمة للصحة.

الثوم لا يفيد المناعة

علق تيازيلنيكوف على الفوائد المناعية المفترضة للثوم واللبن وفيتامين سي، وأشار إلى أن الزبادي، مثل منتجات الألبان الأخرى، له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية وإن تناول هذه الأطعمة لدعم موارد المناعة مفيد حقًا.

وإذا كان الشخص يعاني من انخفاض المناعة، فلن ينجح رفعها إلا عن طريق تناول كميات متزايدة من فيتامين سي أو الثوم على العكس من ذلك، قد تكون هناك مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأكد تيازيلنيكوف: أن جميع التدابير المفيدة لدعم المناعة، سواء كانت تقوية أو استخدام منتجات الفيتامينات، تكون فعالة فقط إذا تم ممارستها بشكل منهجي لفترة طويلة وإذا لجأت إليهم فقط أثناء المرض، فلن يكون هناك فائدة تذكر.