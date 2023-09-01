5 أنواع من الأطعمة عليك تناولها يوميًا

تعتبر الخضروات والبقوليات والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية من الأطعمة التي ينصح بها الطبيب ماتياس ريدل للاستهلاك اليومي.

الخضار والخضر: قال اختصاصي الطب الباطني ماتياس ريدل، إن هذه المنتجات تحتوي على فيتامينات ومعادن والعديد من المواد الكيميائية النباتية التي لها تأثيرات مضادة للبكتيريا، وتقوي جهاز المناعة وصحة القلب، وبحسب الأبحاث الحديثة، تدعم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم وفي الوقت نفسه، فإن الخضروات غنية بالألياف، مما يساعد على نمو البكتيريا المعوية المفيدة ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

البقوليات: يجب أن يكون العدس والفاصوليا والبازلاء، بحسب الخبير، من العناصر المنتظمة في قوائم طعام الناس، ويوصي ماتياس ريدل بتناول 50 جرامًا من البقوليات يوميًا - فهذه العادة تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون.

الأطعمة الغنية بأوميجا 3: وفقا للخبير، فإن ثلاثة من كل أربعة بالغين لا يحصلون على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية وفي الوقت نفسه، هذه بعض أهم المواد في الجسم، وتلعب أوميجا 3 دورًا مهمًا في جميع عمليات الجسم تقريبًا، بدءًا من نقل المعلومات إلى الدماغ وحتى وظائف الجهاز المناعي، لتزويد نفسك بهذه الأحماض الدهنية القيمة، يجب عليك استهلاك الزيوت (بذر الكتان والزيتون والكانولا وغيرها)، والأسماك الدهنية والمكسرات والبذور.

منتجات الحبوب الكاملة: تحتوي هذه المنتجات على الطبقات الخارجية من الحبوب، وبالتالي، الكثير من الألياف، وكذلك البروتين النباتي القيمة والمعادن والفيتامينات. ونتيجة لذلك، فإن الحبوب الكاملة تكون أكثر إشباعًا وتعزز الارتفاع البطيء وليس السريع في نسبة السكر في الدم، واستهلاكها يقلل من خطر الاضطرابات الأيضية والسكري، وينصح الطبيب بتناول حوالي 100 جرام من الحبوب الكاملة يومياً.

الفواكه قليلة السكر: تحتوي الفواكه على جرعات كبيرة من المواد التي يحتاجها الجسم حتى يتمكن من أداء وظائفه بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المواد لها تأثيرات مضادة للبكتيريا ومنشطة للمناعة ومضادة للالتهابات، وتساعد أيضًا في علاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.